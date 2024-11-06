Обережний оптимізм: команда Гаррріс налаштована на перемогу на виборах

Команда кандидатки у президенти США Камали Гарріс завершує день виборів з обережним оптимізмом щодо результатів.

Про це пише CNN.

Кілька старших радників Гарріс, які нещодавно побували "в полях", кажуть, що бачать ключові ознаки імпульсу на місцях у кількох критично важливих штатах, включаючи Пенсільванію та Мічиган.

Вони відзначили зрушення в перегонах в останній тиждень кампанії.

Декілька людей, які нещодавно спілкувалися з Гарріс, кажуть, що вона проводить день, спілкуючись із радниками та даючи інтерв’ю на радіо, оскільки вона зосереджена на тому, щоб вийти на вибори. Гарріс не хоче навіть обговорювати можливість перемоги, кажуть радники.

Вона, як відомо, непохитна щодо того, щоб "не вимірювати драпірування" напередодні виборів.

"Вона принципово вірить, що має бачити підрахунок кожного голосу, доки вона не зможе зробити видих", — сказав один із людей.

Також читайте У США закрилися перші дільниці для голосування на виборах президента: хто лідирує

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.