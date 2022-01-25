Обговорення світовими лідерами російської агресії та падіння американського винищувача в море: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у предметній дискусії з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради. Шарлем Мішелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Метою зустрічі було скоординувати колективну відповідь на агресивну поведінку Росії щодо України. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-союзників у Європі для обговорення ситуації безпеки у зв’язку з російською агресією довкола України. Читати далі –>
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взяв участь в організованій президентом США Джо Байденом віртуальній зустрічі лідерів найбільших країн Альянсу та Євросоюзу. Він нагадав про послідовний двовекторний підхід НАТО до Росії, який включає потужне стримування та оборону у поєднанні з діалогом. Читати далі –>
- У Вашингтоні готові вітати будь-який із варіантів деескалації ситуації на кордоні Росії та України. Читати далі –>
- Американський винищувач F-35 впав у Південнокитайському морі під час спроби здійснити посадку на авіаносець ВМС США Carl Vinson. Читати далі –>