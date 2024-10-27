Обговорили Формулу миру: голова МЗС зустрівся з генсеком Ліги арабських держав

Також обговорювалось зміцнення зв’язків між Україною та арабськими державами.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з генеральним секретарем Ліги арабських держав Ахмедом Абулем Гейтом.

Про це голова МЗС повідомив на своїй сторінці у мережі X.

Сибіга заявив, що під час зустрічі він обговорив українську Формулу миру й "зацікавленість України у зміцненні зв’язків з арабськими державами".

"Я зустрівся з генеральним секретарем Ліги арабських держав Ахмедом Абулем Гейтом, щоб обговорити зусилля з відновлення всеосяжної безпеки в Україні та на Близькому Сході. У зв’язку з цим я поінформував його про нашу Формулу миру та зацікавленість України у зміцненні зв’язків з арабськими державами", — написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гутерріш спробував виправдатися за свій візит до Путіна на БРІКС.

Крім того, ми раніше інформували, що соратник Трампа Венс перед виборами відзначився новою скандальною заявою про війну в Україні.

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