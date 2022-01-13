Обговорили кроки із деескалації навколо України: Зеленський та Джонсон провели розмову

Розмова відбулася сьогодні, 13 січня.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Під час розмови вони обговорили подальші кроки з деескалації конфлікту біля українських кордонів.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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За словами Зеленського, це була плідна розмова з Борисом Джонсоном, під час якої піднімали питання безпекової ситуації навколо України.

"Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності", - написав очільник України.

Провів плідну розмову з @BorisJohnson. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Варто зазначити, що 13 січня завершився дипломатичний марафон Заходу з РФ щодо так званих "гарантій безпеки". У підсумку Росія лише на цьому тижні у трьох різних європейських містах і на трьох майданчиках почула одну і ту ж відповідь – її вимоги неприйнятні. В Москві вже заявили – Кремль думатиме, чи продовжувати розмову далі.

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