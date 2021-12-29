Обговорили майбутні переговори США і Росії: Зеленський та Блінкен провели розмову

Обговорили майбутні переговори США і Росії: Зеленський та Блінкен провели розмову

Під час переговорів США та Росія мають, зокрема, обговорити "безпекові гарантії" Кремля.

Держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонну розмову зпрезидентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорили майбутні перемовини США та Росії.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Крім того, українська та американська сторони обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі та ескалацію навколо українських кордонів.

"Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах нарощування Росією військових сил на кордонах України. Сторони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні відносини з Росією", - йдеться у повідомленні дипвідомства.

Слід зазначити, 10-13 січня США та їхні союзники проведуть багатосторонні переговори з Росією, спрямовані на деескалацію ситуації навколо України, у трьох різних форматах. У цих переговах хоче взяти участь ЄС. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Він переконаний, що переговори з Росією не повинні обмежуватись темою України та нерозширення НАТО.

Раніше генсек НАТО заявив, що Росія загрожує безпеці в Європі.

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