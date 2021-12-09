Перший коментар: Зеленський чотирма реченнями розповів про розмову з Байденом

Розмова двох президентів тривала півтори години.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свій перший коментар із чотирьох речень щодо півторагодинної розмови з президентом США Джо Байденом.

"Завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", - йдеться на сторінці Зеленського в Twitter.

Зазначимо, що розмова Байдена й Зеленського відбулася в телефонному режимі ввечері 9 грудня. У прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що Байден розпочав розмову з інформації про свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася 7 грудня.

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