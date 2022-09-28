Обговорили псевдореферендуми та ядерну безпеку: Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив чітку позицію щодо невизнання так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для обговорення ескалації російсько-українського конфлікту.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

"Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС. Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України", зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Польща наполягає на звільненні Запорізької АЕС від російських військових.