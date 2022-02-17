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Обговорили Україну та Росію: Столтенберг та Ляйєн провели телефонну розмову

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Обговорили Україну та Росію: Столтенберг та Ляйєн провели телефонну розмову

Associated Press

Генсек повідомив про зустріч міністрів оборони НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили Україну та Росію.

Про це Столтенберг написав у сервісі мікроблогів Twitter.

"Гарний дзвінок з Урсулою фон дер Ляйєн, щоб обговорити Росію та Україну. Я поінформував її про перший день нашої зустрічі міністрів оборони НАТО. Ми продовжимо нашу тісну співпрацю між НАТО і ЄС і будемо єдині на благо всіх наших громадян", — написав Столтенберг у повідомленні в соцмережі.

Також раніше глава ЄК зустрілася з головою Європейського центрального банку Крістін Лагард та обговорила пакет санкцій, який може запровадити ЄС проти Москви у разі погіршення ситуації навколо України.

"Відбулася докладна бесіда з головою Лагард про потенційні фінансові та економічні санкції у разі подальшої агресії Росії проти України", — написала у Twitter фон дер Ляйєн.

"Ми працюємо пліч-о-пліч, щоб забезпечити ефективність (можливого — ред.) пакету санкцій", — зауважила президент Європейської комісії.

Нагадаємо, 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо перспективи членства України залишається незмінним, попри загрозу можливого нападу Росії. За словами Столтенберга, двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відчиненими.

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