Обговорити "незадовільну" роботу на посаді: Разумков кличе "Слуг народу" на зустріч

Обговорити "незадовільну" роботу на посаді: Разумков кличе "Слуг народу" на зустріч

Спікер підготував офіційний лист.

Спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня.

Про це у Facebook повідомила прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній.

Речниця опублікувала листа Разумкова на адресу голови фракції Давида Арахамії та членів фракції "Слуга народу".

За словами Туній, Разумков запросив депутатів, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера. Зустрітися пропонує 4 жовтня о 18:00 у конференц-залі будівлі Верховної Ради.

Лист Разумкова на адресу голови фракції Давида Арахамії та членів фракції "Слуга народу". / Фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час зустрічі фракції у Трускавці Арахамія заявив, що підписи під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту ще не збиралися.

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