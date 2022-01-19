Обговорити російську загрозу: до Києва прибув держсекретар США Блінкен

Блінкен зустрінеться з Зеленським і Кулебою.

До Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.

Літак Блінкена вже приземлився в аеропорту "Бориспіль". Держсекретар США сьогодні зустрінеться з українськими посадовцями. Зокрема, він спілкуватиметься із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про переговори з Росією, низка яких відбулася минулого тижня, і про плани на майбутнє.

Також держсекретар США обговорить з американськими дипломатами, що працюють в Україні, їхню можливу евакуацію у випадку загострення ситуації. У Держдепі наголошують, складати такі плани - це їхня звичайна практика.

Завтра Ентоні Блінкен полетить до Берліна на зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини. У п'ятницю у нього заплановані перемовини з главою російського МЗС у Женеві. Блінкен хоче особисто з'ясувати: чи зацікавлена Росія у дипломатичному розв‘язанні конфлікту, чи шукає привід для вторгнення.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.