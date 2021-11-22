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Обговорять тему України: в Росії заявили про нові переговори Путіна та Байдена

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Обговорять тему України: в Росії заявили про нові переговори Путіна та Байдена

Associated Press

Дата зустрічі поки не узгоджена.

В РФ анонсували нові переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Джо Байденом: говоритимуть і про Україну.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, пише Інтерфакс. 

Втім, про дату і формат переговорів Лавров не повідомив. Мовляв, це наразі узгоджується. "Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безсумнівно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав керівник МЗС Росії.

За словами Лаврова, РФ не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України, адже "є нормандський формат". Його міністр назвав "найголовнішим механізмом, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях".

Очільник МЗС РФ зауважив, що Білий дім має вплив на Україну, а також "краще розуміє  нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання. "Ну а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.

Як повідломлялося, президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Російська Федерація ніколи не визнає себе стороною конфлікту на українському Донбасі. Мовляв, Росія є стороною конфлікту не вказано у Мінських угод.

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