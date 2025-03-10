Обговорять територіальні питання: посланець Трампа про тему переговорів в Саудівській Аравії

Віткофф сподівається, що угода з Україною щодо корисних копалин буде завершена цього тижня.

США очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня і сподіваються, що угоду щодо найважливіших корисних копалин буде підписано.

Про це заявив представник президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, який також бере участь у переговорах з РФ, передає Reuters.

"Я думаю, що ми йдемо туди з надією, що досягнемо значного прогресу", — сказав Віткофф, коментуючи майбутні переговори України та США у Саудівській Аравії.

Відповідаючи на запитання, чи думає він, що президент України Володимир Зеленський повернеться до США, щоб підписати угоду про корисні копалини цього тижня, Віткофф сказав: "Я дуже сподіваюся. Усі ознаки дуже-дуже позитивні".

Радник Трампа зазначив, що серед важливих пунктів на столі переговорів будуть протоколи безпеки для українців і територіальні питання.

Обмін розвідданими також обговорюватиметься на зустрічах цього тижня. Однак, за його словами, "США ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, що було потрібно українцям".

Віткофф увійде до складу делегації США на переговорах з Україною разом із держсекретарем Марко Рубіо та радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.