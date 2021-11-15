Обіцяли членство в НАТО ще у 2008: Столтенберг розповів, чому Україна досі не в Альянсі

Обіцяли членство в НАТО ще у 2008: Столтенберг розповів, чому Україна досі не в Альянсі

Щоб бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу.

Про це він розповів під час ефіру у програмі "Axios on HBO" на американському телеканалі HBO.

"Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили. Вона й досі захоплена РФ", - зауважив журналіст, який спілкувався з генсеком.

.@jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg on why Ukraine is still not part of the alliance.



Stoltenberg: To be a NATO member, you need to meet NATO standards.



Swan: I can think of current NATO members whose governments are deeply corrupt, undemocratic. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/V2auD7yYaS — Axios (@axios) November 15, 2021

Столтенберг відповів, що Україна не є членом НАТО, але йдеться про зміцнення партнерства та тісну співпрацю.

Також генсек пояснив, що оскільки Україна ще не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону – п'ятої статті Вашингтонського договору. Зауважимо, що принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Додамо, що вперше в історії НАТО запровадила цю статтю у відповідь на терористичні напади 11 вересня проти Сполучених Штатів Америки.

"Аби бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією", - уточив Столтенберг.

Проте він додав, що для того, щоб стати повноправним членом, на це мають погодитися всі 30 членів Альянсу, зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу до Альянсу.

Посадовець додав, що РФ протестувала проти кожного розширення НАТО, проте нещодавно до Альянсу приєдналися Північна Македонія та Чорногорія.

Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс на саміті в Бухаресті в квітні 2008 року ухвалив заяву про те, що Україна і Грузія згодом стануть членами НАТО.

У лютому 2019 року Верховна рада схвалила поправки до Конституції, що закріплюють прагнення України до НАТО, з формулюванням про незворотність євроатлантичного курсу. Забезпечення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з арміями країн НАТО було закріплено в ухваленій у 2015 році військовій доктрині.

Нагадаємо, що серед українців зросла підтримка вступу до НАТО, у ЄС себе бачать 62%.

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