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Обіцянка Байдена посилити страждання Путіна та можливий наступ на українські міста: головні події ночі 9 травня 2022

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Обіцянка Байдена посилити страждання Путіна та можливий наступ на українські міста: головні події ночі 9 травня 2022

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 8 травня 2022: 

  • Сполучені Штати Америки пообіцяли продовжувати зміцнювати Україну у війні проти Російської Федерації. Про це заявив президент США Джо Байден 8 травня 2022 року опісля переговорів лідерів "Великої сімки". Читати далі –>
  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович не виключає, що Росія наважиться на повторний наступ і знову захоче захопити Київ та інші міста північно-східної України. Водночас Арестович заявляє, що не може спрогнозувати, чи наважиться Путін на оголошення мобілізації, адже кремлівський диктатор ухвалює рішення "за одним клацанням у голові". Читати далі –>
  • Перша леді України Олена Зеленська та її американська колега Джилл Байден провели зустріч в Ужгороді. Візит дружини президента Сполучених Штатів відбувся в межах її турне Східною Європою. Джилл Байден уже відвідала Словаччину та Румунію. З міркувань безпеки її приїзд до Ужгорода тримали в максимальній таємниці. Читати далі –>
  • Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці обов'язково переможуть  і перша хвилина миру для України таки неодмінно настане. Читати далі –>
  • Канада заявила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 50 млн канадських доларів (близько 41 млн доларів США - ред.). Читати далі –>

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