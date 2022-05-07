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Обіцянки допомоги від США та заклики ООН до миру в Україні: головні події ночі 7 травня 2022

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Обіцянки допомоги від США та заклики ООН до миру в Україні: головні події ночі 7 травня 2022

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 7 травня 2022: 

  • Адміністрація США готова забезпечувати будь-яку можливу економічну й гуманітарну допомогу Україні, щоби підтримати не лише протистояння українського народу російській агресії, але також відбудову держави після бойових дій. Читати далі –>
  • Президент США Джозеф Байден заявив про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Читати далі –>
  • Міністерство оборони США звернулося до американських виробників зброї представити варіанти для закупівлі нових систем озброєнь для підтримки ЗСУ: вже надійшло близько трьох сотень пропозицій. Читати далі –>
  • Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала мирне врегулювання в Україні. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 травня, візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, де обговорять військове вторгнення Росії до України. Дата проведення зустрічі обрана спеціально напередодні підписання президентом США Джозефом Байденом закону про ленд-ліз 9 травня. Читати далі –>

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