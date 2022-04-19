Обіцянки США про посилення санкцій та нарада світових лідерів через наступ РФ: п'ять головних подій ночі 19 квітня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 19 квітня 2022:
- Тиск санкцій США проти Російської Федерації надалі тільки збільшуватиметься, допоки Кремль не припинить своєї агресивної кампанії проти України. Про це заявив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс. Читати далі –>
- Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон 19 квітня 2022 проведуть нараду з іншими главами світовий держав. Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Читати далі –>
- Світ вступає в нову "холодну війну" і тому настав час підготуватися до її наслідків, зокрема у питаннях забезпечення продовольством, енергетики та кібербезпека. Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин. Читати далі –>
- Події в Бучі, Ірпені, Краматорську затьмарили зусилля з мирного врегулювання війни, розпочатої Росією проти України. Але Туреччина й надалі докладатиме зусиль для продовження переговорів та готова організувати зустріч президентів України та РФ. Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попереднього попередження. Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі. Читати далі –>
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