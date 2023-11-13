Обіцянки Трампа зупинити війну та ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 13 листопада 2023 року

Головні новини ночі 13 листопада 2023 року:

Трамп стверджує, що ще до інавгурації врегулює війну між Росією та Україною - ЗМІ Читати далі –>

КНДР має безпосереднє відношення до війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході - Південна Корея Читати далі –>

Нетаньягу не виключає угоду з ХАМАСом щодо обміну заручниками Читати далі –>

США ударили по об'єктах у Сирії, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції Читати далі –>

Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктам "Хезболли" Читати далі –>

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