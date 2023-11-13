Обіцянки Трампа зупинити війну та ситуація на Близькому Сході: головні новини ночі 13 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 13 листопада 2023 року:
- Трамп стверджує, що ще до інавгурації врегулює війну між Росією та Україною - ЗМІ Читати далі –>
- КНДР має безпосереднє відношення до війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході - Південна Корея Читати далі –>
- Нетаньягу не виключає угоду з ХАМАСом щодо обміну заручниками Читати далі –>
- США ударили по об'єктах у Сирії, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції Читати далі –>
- Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктам "Хезболли" Читати далі –>
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