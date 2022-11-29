Обіцяє системи ППО: Велика Британія від нового року збільшить підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв зберегти або навіть збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Про це Сунак повідомив у промові на банкеті лорд-мера Лондона, передає "Європейська правда",

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", — сказав він.

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Ріші Сунак назвав головними викликами для Британії дії Росії та Китаю, і допомога Україні це один зі способів протистояти їм.

"По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку", — сказав британський прем'єр.

Прем’єр Великої Британії розповів про терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України.

"У Києві я побачив, як увага Росії зміщує фокус від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано у зруйнованих будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб подивитися чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі - з метою перетворити його на зброю війни", — сказав прем’єр Британії.

У вересні Британія заявила, що вона є другим за величиною військовим донором України після Сполучених Штатів, надавши цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.

Нагадаємо, Велика Британія підтвердила надання українській армії ракет Brimstone.

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