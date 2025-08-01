Обіцянка Трампа стати "президентом миру" зіткнулася з реальністю: війна в Україні триває

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Повернувшись до Білого дому, лідер США Дональд Трамп неодноразово називав себе «президентом миру» та висловлював переконання, що заслуговує на Нобелівську премію миру. Проте через пів року після початку нового терміну його результати на глобальній арені залишаються суперечливими. Зокрема, в Україні та в Секторі Газа Трампу не вдалося досягти суттєвого прориву в напрямку деескалації бойових дій.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

За словами старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин Пола Стерса, хоча окремі ініціативи Трампа заслуговують на схвальну оцінку, загальний підхід залишається «несистематичним і ситуативним».

Реклама

«Посередництво в досягненні припинення вогню — це не те саме, що побудова міцного миру. Останнє зазвичай вимагає тривалих і кропітких дипломатичних зусиль», ­– сказав Стерс.

Поки другий термін Трампа лише набирає обертів, колишні урядовці та незалежні аналітики вже окреслюють характер його дипломатії: тиск, особисті домовленості з лідерами і, подекуди, демонстративне нетерпіння до затяжних переговорів. Такий стиль, вважають експерти, не дозволяє вирішити глибинні причини конфліктів і радше зосереджений на короткочасному припиненні вогню.

«Є різниця між припиненням вогню і паузами та припиненням воєн. Перше припиняє бойові дії, другерозбирається з причинами конфлікту…» — пояснив ексчиновник з питань Близького Сходу Денніс Росс.

У випадку з Україною, риторика Вашингтона стала жорсткішою, однак реальні кроки поки що залишаються обмеженими.

Реклама

«Риторика рухається в правильному напрямку, але ми ще не досягли мети», — зазначає ексдипломат і колишній посол США в Польщі Деніел Фрід.

Останнім часом Трамп пригрозив підвищенням мит для країн, які ведуть торгівлю з Росією, зокрема Індії, та висловив готовність продати європейським союзникам, зокрема й Україні, системи протиракетної оборони. Проте водночас у публічному просторі лунають його міркування щодо можливого дистанціювання США від української війни, що викликає занепокоєння навіть серед прихильників Трампа.

«Трамп також час від часу розмірковував про те, щоб умити руки в конфлікті, і деякі з найвірніших союзників президента не впевнені, наскільки твердо Білий дім готовий займати позицію щодо Росії в довгостроковій перспективі», — йдеться у статті.

Президент США також не приховує свого розчарування щодо відсутності міжнародного визнання його зусиль. Він неодноразово порівнював себе з експрезидентом Бараком Обамою, який отримав Нобелівську премію миру 2009 року за «виняткові зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами».

Реклама

WSJ зазначає, що це прагнення до визнання впливає на стиль ведення переговорів Трампа і, водночас, додає нестабільності у й без того складний ландшафт міжнародної дипломатії: «Це вносить нову змінну в і без того складну дипломатичну систему».

Нагадаємо, 29 липня Трамп озвучив новий ультиматум для Росії, зменшивши дедлайн для досягнення мирної угоди з Україною до 10 днів. Наступного дня після спливання цього терміну США запровадять мита та «інші речі». У Кремлі відверто насміхаються над заявами Трампа. І речник президента РФ Дмитро Пєсков фактично заявив про незгоду Москви із вимогою президента США.

Напередодні Трамп назвав огидними останні масовані російські атаки по українських містах та висловив готовність запровадити санкції проти РФ, якщо за вісім днів не буде досягнуто домовленості про припинення війни.

Водночас американський дипломат Джон Келлі заявив у Раді Безпеки ООН — Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни до 8 серпня.

Реклама