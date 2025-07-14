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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
1 хв

Обіцянки Patriot та візит Трампа до Великої Британії: головні новини ночі 14 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 липня 2025 року:

  • Трамп заявив, що США надішлють Україні ракети Patriot — Reuters Читати далі –>

  • Пісторіус пояснив, чому Німеччина не може передати Україні більше Patriot та ракети Taurus Читати далі –>

  • Зеленський пообіцяв Келлогу "повну інформацію" й очікує підтримки в тиску на РФ Читати далі –>

  • У США сталася стрілянина в церкві: є загиблі Читати далі –>

  • Трамп відвідає Велику Британію з державним візитом: його чекають у короля Чарльза Читати далі –>

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