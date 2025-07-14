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Обіцянки Patriot та візит Трампа до Великої Британії: головні новини ночі 14 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 липня 2025 року:
Трамп заявив, що США надішлють Україні ракети Patriot — Reuters Читати далі –>
Пісторіус пояснив, чому Німеччина не може передати Україні більше Patriot та ракети Taurus Читати далі –>
Зеленський пообіцяв Келлогу "повну інформацію" й очікує підтримки в тиску на РФ Читати далі –>
У США сталася стрілянина в церкві: є загиблі Читати далі –>
Трамп відвідає Велику Британію з державним візитом: його чекають у короля Чарльза Читати далі –>