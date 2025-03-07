"Обійми" Трампа з Путіним змусили Німеччину замислитися про ядерну зброю – WSJ

"Обійми" президента США Дональда Трампа з Росією змушують європейців переглядати свою безпеку та надають ваги ідеї, якої США тривалий час прагнули уникати: ядерному озброєнню Німеччини.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Потенційний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін має розпочати переговори щодо розширення французького та британського ядерного стримування на всю Європу. На запитання, чи повинна ФРН прагнути створити власний ядерний арсенал, Мерц не дав чіткої відповіді, зазначивши, що "наразі в цьому немає потреби".

Ці висловлювання ламають давнє табу, підкреслюючи, наскільки серйозно похитнулися засади безпеки Німеччини та Європи. Хоча Мерц ще веде переговори щодо формування уряду і офіційно не став канцлером, жоден німецький лідер від часів завершення холодної війни не виступав із закликом шукати альтернативу американському ядерному стримуванню в Європі.

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Після Другої світової війни ФРН була інтегрована до західного альянсу як форпост проти радянського впливу. На відміну від Франції та Великої Британії, вона відмовилася від розроблення власного ядерного арсеналу, опинившись під захистом американської ядерної "парасольки".

На сьогодні тактична ядерна зброя США зберігається на авіабазі Бюхель на заході Німеччини, і в разі відповідного наказу американського президента вона може бути застосована Військово-повітряними силами ФРН.

Зміна підходу США під час президентства Трампа

США не заявляли про наміри вивести свої війська з Європи. Однак Трамп намагався зробити це під час свого першого президентського терміну. Зараз він прагне до розрядки відносин з президентом Росії Володимиром Путіним, що на думку деяких аналітиків, могло непоправно підірвати довіру до американського ядерного стримування в Європі.

"Чому Путін має вважати, що у разі ескалації в Європі Трамп застосує ядерну відповідь? Кожен крок, який зробив Трамп, свідчить про протилежне", – зазначив політолог і запрошений науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Максиміліан Тергалле.

Ніде в Європі почуття "залишеності" Сполученими Штатами не відчувається сильніше, ніж у Німеччині, де розташована друга за величиною закордонна американська військова присутність.

Які варіанти має Німеччина?

Щоб заповнити вакуум безпеки, Німеччина має чотири варіанти, зазначає директор програми "Майбутнє Європи" у Фонді Бертельсмана Крістіан Меллінг:

США зберігають свою ядерну "парасольку".

Європа бере ядерне стримування на себе.

Гібридна модель (поєднання американської та європейської ядерних "парасольок").

Конвенційне стримування (без використання ядерної зброї).

"Кожен із цих варіантів несе ризики", – наголошує Меллінг.

З погляду звичайного озброєння, Мерц та його потенційні коаліційні партнери заявили цього тижня, що військові витрати будуть звільнені від жорстких фінансових обмежень. Це де-факто знімає ліміт на витрати та дозволяє Німеччині прискорити процес переозброєння.

З погляду ядерної безпеки, деякі аналітики та політики вважають, що найшвидший спосіб для Німеччини відновити стримування – це адаптувати нинішню угоду зі США, але у співпраці з Францією. Це може передбачати розміщення французьких ядерних бомбардувальників на німецькій території для захисту країни або використання німецькими пілотами власних літаків, озброєних французькими ядерними боєголовками, тоді як контроль за їхнім застосуванням залишатиметься за Парижем.

Реакція Франції та Британії

"Росія погрожувала нам ядерними ударами. Ми, європейці, повинні серйозно сприймати цю загрозу і протистояти їй ядерним стримуванням", – заявив німецький консервативний депутат і експерт із зовнішньої політики Томас Зільбергорн.

Відреагувавши на "історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини", президент Франції Емманюель Макрон оголосив у телезверненні про початок "стратегічної дискусії" щодо розширення французького ядерного стримування на європейських союзників.

Франція розпочала створення власного ядерного арсеналу за часів президента Шарля де Голля, прагнучи зменшити залежність від Сполучених Штатів. На відміну від британського, цей арсенал не інтегрований у структури НАТО. Проте, маючи лише кілька сотень боєголовок, як французький, так і британський ядерні арсенали суттєво поступаються російському, який налічує приблизно 6000 боєголовок.

Чи може Німеччина створити власну ядерну зброю?

Деякі експерти, зокрема Тергалле, наполягають на тому, що Німеччина має розглянути можливість створення власного ядерного арсеналу. Він навіть запропонував Берліну купити близько 1000 неактивних стратегічних ядерних боєголовок у США.

Однак Німеччина є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який забороняє їй створювати таку зброю. Також вона відмовилася від ядерної зброї в угоді, яка забезпечила возз’єднання Німеччини.

Якщо Берлін вирішить розробити власну ядерну зброю, йому доведеться робити це таємно, що було б надзвичайно складно.

"Жодній країні не вдалося створити достатньо матеріалу для бомби без того, щоб її не виявили", – каже експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень Александер Болфрасс.

Навіть якщо Німеччина спромоглася б виготовити боєголовку, її було б майже неможливо випробувати через щільну заселеність Європи та сучасні технології спостереження.

Водночас на думку деяких експертів, Німеччина може використати "ядерний шантаж", даючи зрозуміти про свою готовність перетнути ядерний поріг, якщо їй погрожуватимуть.

"Але для цього Німеччина має стати набагато впевненішою в собі, радикально відстоювати свої інтереси та порушувати численні норми. А це доволі важко уявити", – сказав Болфрасс.

До слова, напередодні у своєму телезверненні Макрон заявив, що війна в Україні припинила бути конфліктом між двома сусідніми країнами – насправді це міжнародний конфлікт, у який втягнуто кілька держав і який може поширитися на інші країни.