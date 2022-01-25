Обладнання і боєприпаси для ЗСУ: до України прибула нова партія військової допомоги США

Обладнання і боєприпаси для ЗСУ: до України прибула нова партія військової допомоги США

Чергова партія є частиною нової безпекової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів, яку США направляють Україні.

5 січня в аеропорт "Бориспіль" прибув вантаж із сучасним обладнанням і боєприпасами для підтримки Збройних Сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.

Спеціальний рейс зі США мав прибути ще в вівторок вранці, але з невідомих причин прибув о 15:50, пише "Українська правда".

Спецрейс зі США розвантажують у терміналі В.

Нагадаємо:

22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.