Обладнання і боєприпаси для ЗСУ: до України прибула нова партія військової допомоги США

Чергова партія є частиною нової безпекової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів, яку США направляють Україні.
5 січня в аеропорт "Бориспіль" прибув вантаж із сучасним обладнанням і боєприпасами для підтримки Збройних Сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.
Спеціальний рейс зі США мав прибути ще в вівторок вранці, але з невідомих причин прибув о 15:50, пише "Українська правда".
Спецрейс зі США розвантажують у терміналі В.
Нагадаємо:
22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.