"Облажалися": Тищенко звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами

Народний депутат Микола Тищенко стверджує, що деякі представники засобів масової інформації дискредитують Україну перед в'єтнамськими та тайськими партнерами, висвітлюючи його поїздку до Таїланду.

Про це Тищенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися", — звернувся нардеп до журналістів.

Тищенко заявив, що у В'єтнамі та Таїланді поширені російські наративи щодо війни в Україні. За його словами, багато жителів цих країн не усвідомлюють, що РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

"Тут війна, щоб ви усвідомлювали, сприймається як громадянська. "Междуусобіца" — так тут її називають", — продовжив Тищенко.

Згідно з твердженням народного депутата, "російський вплив у країнах Азії чинить тиск на українців, які там живуть".

Тищенко також уточнив, що його претензії стосуються журналістів, які опублікували його фото та відео з відпочинку в Азії п'ятирічної давності та приєдналися до "поширення фейків".

"Ви дискредитуєте нашу державу перед азійськими партнерами", — додав він.

Подробиці скандалу

Раніше Тищенко писав у соцмережах, що перебуває у відрядженні в Азії та виконує завдання, яке отримали депутати — "розвиток дружніх взаємин у напрямі Азії та Африки".

26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Миколи Тищенка з представниками української громади в готелі Novotel. Депутат не назвав бюджет поїздки, лише додав, що ця сума буде задекларована.

Проте голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що не відряджав Тищенка за кордон.

"Розпорядження на відрядження до Таїланду я, як голова Верховної Ради України, не підписував", - наголосив Стефанчук.

Після скандалу з Тищенком президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники, депутати та всі держслужбовці можуть виїжджати за кордон лише за рішенням Ради нацбезпеки та оборони. 23 січня РНБО заборонила чиновникам виїзд за кордон без поважної причини.

На хвилі народного обурення депутата виключили з парламентської фракції "Слуга народу", позбавивши посади заступника голови фракції.

Новини України: Микола Тищенко намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса

Читайте також: