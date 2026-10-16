Обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято — Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна отримує розвіддані від десятків різних країн, але інформацію про виходи балістики Україні надають саме США. Обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Брюсселі.

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«Тут багато викликів з балістикою. Ми працюємо над всіма можливостями, щоб Україна була максимально незалежною», — зазначив він.

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Президента також повідомив, що Україна працює з партнерами, зокрема з Францією, над альтернативою Starlink.

«Зараз не йдеться про заміну Starlink, однак Україна працює з іншими партнерами, зокрема з Францією, над альтернативою Starlink», — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо про обмеження у швидкості Starlink, через що було зірвано низку важливих військових місій. Йдеться про пакет Starshield, яким користуються українські військові.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска й назвав уповільнення роботи Starlink «великою помилкою».

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Раніше повідомлялося, що Росія використовує проблеми в роботі супутникового зв’язку Starlink, щоб завдавати Україні максимальних руйнувань.

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