Обмін 130 українських військових: чому Пригожин погодився повернути полонених - ISW

ПВК “Вагнера” повернула 130 українських військовополонених, що свідчить про те, що такий обмін міг здійснюватися незалежно від Міністерства оборони Росії.

Про це пишуть аналітики ISW.

Українські джерела підтвердили, що 130 українських військовополонених повернулися в Україну, але не уточнили, скільки російських військовополонених по черзі було обміняно.

Міноборони Росії взагалі не підтвердило обмін полоненими.

Керівник російської терористичної ПВК "Вагнера" Євген Пригожин опублікував відео, на якому видно, як ПВК “Вагнера” готують українських військовополонених до обміну.

Відсутність підтвердження російського Міноборони на відміну від участі Пригожина в обміні може свідчити про те, що «група Вагнера» зберігає певний рівень автономії від російського Міноборони та змогла домовитися про обмін з урядом України незалежно від російського Міноборони.

На опублікованому відео Пригожин стверджує, що наказав забезпечити українських військовополонених їжею та водою перед звільненням і особисто побажав їм удачі та здоров’я.

Військові блогери зазначають, що доброзичливість «Вагнера» до українських полонених є особливо нетиповою для обміну полоненими, який нібито не був узгоджений з російським МО чи іншою організацією. Хоча «Вагнер» сумно відомий жорстоким поводженням з військовополоненими.

Російські військові блогери також розкритикували рішення Пригожина звільнити таку кількість українських військових напередодні ймовірного. широкомасштабного українського контрнаступу.

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Рішення Пригожина звільнити стільки українських військовополонених у такий час, ймовірно, свідчить про те, що обмін повернув високоцінних вагнерівців, яких він має намір передислокувати на полі бою.

Раніше Пригожин звинувачував військовополонених «Вагнера» у зрадах і підтримував їхню страту, але умови обміну полоненими 16 квітня, ймовірно, означають, що він надає перевагу поповненню скорочених підрозділів «Вагнера» над його постійними зусиллями продемонструвати силу і звернутися до російських ультранаціоналістів.

Раніше стало відомо про черговий обмін полоненими із РФ, в результаті якого Києву вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Попередній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

Також стало відомо, скільки Україна повернула полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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