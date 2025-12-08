Обмін Донбасу і ЗАЕС на території, які ще не захопила РФ: Зеленський прокоментував

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи дійсно є пропозиція від партнерів обміняти частину окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили, але претендують (вочевидь, йдеться про підконтрольні Україні Запорізьку та Херсонську області).

Про це він сказав у розмові з журналістами на борту літака дорогою з Лондона до Брюсселя.

«Про Запорізьку атомну станцію. Так, вона сьогодні окупована, але всі розуміють — ну я не певен, що Росія це розуміє, — але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати нормально не буде. Тому тут про це треба ще говорити. Але загалом тут правильно все сказано, що найсенсативніші питання — питання сходу, саме Донбас, питання ЗАЕС, питання грошей і гарантій безпеки», — каже глава держави.

Зеленський пояснив, що питання не стоїть: «давайте поміняємо території на гарантії безпеки».

«Ну по-перше, не треба бути такими песимістичними, якщо ворог ще не захопив, це не означає, що він щось захопить, хоча на фронті дуже непросто. Хоча питання обміну територій ми з вами чули неодноразово, мовляв „давайте якісь території міняти на інше“. Я не впевнений, що це правильний підхід. Є території, які росіяни не можуть тримати — є невеличкі шматочки на Харківському напрямку, так, на Сумському напрямку. І тут це складне питання, тому що якщо ми зупиняємося на контактній ліній, що буде з цими ділянками, про це ми говоримо», — каже він.

Глава держави підтвердив, що найскладнішим у переговорах є те, що Росія хоче захопити підконтрольну Україні частину Донецької області.

«І росіяни роблять усе для цього, тиснуть на нас, і вони будуть продовжувати це робити. Самі і не тільки, через різні інструменти — на полі бою, інформаційно, дипломатично», — зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкинув можливість офіційного передавання українських територій Росії в обмін на мир.