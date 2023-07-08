Обмін полоненими і "зернова угода": що Ердоган хоче обговорити з Путіним

Президент України Зеленський у Туреччині обговорив низку важливих запитань з турецьким колегою під час робочого візиту.

«Сьогодні ми обговорили деякі проєкти з президентом Ердоганом. Таких як виробництво БПЛА, оборонна промисловість. Україна і Туреччина можуть реалізувати ці проєкти», - сказав Зеленський під час відвідин Туреччини.

Він додав, що Туреччина готова взяти на себе провідну роль у мирному плані.

Також очільник української держави вдячний Туреччині за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Тим часом турецький президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував візит Путіна до країни наступного місяця, де він зможе поспілкуватися з ним віч-на-віч, зокрема про обмін полоненими та «зернову угоду». Турецький лідер підкреслив, що ці два питання є пріоритетними і постійно обговорюються під час спілкування з російським диктатором і телефоном.

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Тим паче, що через блокування Чорного моря, 12 суден заблоковані в українських портах, зокрема, йдеться і про турецькі судна та турецький бізнес.

Нагадаємо, що раніше Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.