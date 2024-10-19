Обмін полоненими: з російської неволі визволили бійця "Азову" Владислава Андріанова

Він пережив теракт в Оленівці.

З російського полону вдалося визволити бійця "Азову" Владислава Андріанова.

Про це пише "Ґрунт".

Він перебував у полоні з травня 2022 року, пережив теракт в Оленівці.

Окупанти засудили його до 25 років колонії.

Обмін полоненими: додому повернули ще 95 захисників (10 фото)

31 травня цього року з полону повернулася його дівчина — слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк.

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Зауважимо, що це - 58-й обмін військовополоненими: додому повернулися українці, які були "засуджені" РФ до довічного ув’язнення.

Нагадаємо,18 жовтня до України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

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