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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Обмін полоненими "1000 на 1000": Берлінська назвала справжні цілі Путіна

Путіну потрібно продемонструвати президенту США Дональду Трампу «готовність» до якогось переговорного процесу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» зовсім не свідчить про наміри президента РФ Володимира Путіна припинити війну.

Таку думку висловила керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська в коментарі «24 каналу».

За її словами, російський диктатор міг погодитися на це, щоб полонені окупанти давали менше свідчень в процесах документування воєнних злочинів.

Окрім того, господар Кремля, якого насправді не цікавлять життя полонених росіян, міг скористатися нагодою, щоб продемонструвати населенню РФ, що «Росія повертає своїх».

Також Берлінська зазначила, що Путіну потрібно продемонструвати президенту США Дональду Трампу «готовність» до якогось переговорного процесу чи домовленостей.

«Це точно історія не про реальне перемир’я чи кроки до деескалації», — підсумувала вона.

Нагадаємо, у неділю, 25 травня, повинен відбутися третій етап найбільш масштабного від початку війни обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Загалом за два дні обмінів додому повернулося 697 українців.

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