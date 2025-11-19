Обмін полоненими: Зеленський повідомив подробиці домовленостей

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

До кінця 2025 року може відбутися новий обмін полоненими, під час якого до України повернуться українські військові та цивільні, яких утримує держава-агресорка.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом під час свого візиту до Туреччини.

За його словами, серед українських громадян, яких збираються обміняти на росіян, будуть, зокрема, кримськотатарські політичні та релігійні в’язні.

«Сподіваємось до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає», — наголосив Зеленський.

Він також додав, що триває робота над тим, щоб повернути українських дітей, вивезених до Росії окупантами.

Зеленський також повідомив, що обговорив з президентом Туреччини дипломатичні шляхи мирного врегулювання.

«Зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємося зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися. Немає альтернативи миру», — наголосив український лідер.

Водночас президент України пояснив, які він бачить наслідки мирної угоди. «Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.