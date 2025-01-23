Обмін територіями з РФ: Жданов оцінив, як він може відбутися

Не виключений "обмін" плацдармів на Курську область.

Якщо новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наполягатиме на заморожуванні війни за нинішньою лінією зіткнення, то Курську область можуть обміняти.

Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у коментарі "Главреду".

За його словами, території Курщини, які наразі утримують українські Збройні сили, навряд чи залишаться під Україною.

"Путін кістьми лягає, але тримає три плацдарми: один у Сумській області біля Журавлівки і два в Харківській області. Ось вам і розмін", - каже експерт.

Жданов не виключив, що окуповану РФ частину Харківської області або всі ці три маленькі плацдарми "обміняють" на Курську область.

"До речі, в Росії так і сказали - Микола Патрушев (помічник диктатора РФ - Ред.) у своєму інтерв'ю заявив, що частковий обмін територіями можливий", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про відмову від територій в обмін на мир.Зокрема, він наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими.

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