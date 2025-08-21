Обмін територій, червоні лінії і доля післявоєнної України: нові важливі заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Юридично Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, а державною мовою є лише українська, попри вимоги Кремля.

Ці та інші важливі заяви президент Володимир Зеленський зробив під час зустрічі з журналістами 20 серпня. ТСН.ua зібрав найважливіші тези глави держави з цієї зустрічі.

Ситуація на фронті і російський наступ на Донеччині

Президент запевнив, що на Покровському напрямку — там, де було просочування через лінії оборони, ЗСУ знищують окупантів, які пройшли вглиб. «Знищено їх на 90%, майже на 100%», — запевнив Зеленський.

За його словами, на всіх інших напрямках без значних змін.

«Що стосується ще Донецької області: 54-та бригада відновлює положення. Що стосується Луганської області: є певні хороші результати», — каже глава держави.

Також президент попередив, що РФ нарощує сили на Запорізькому напрямку. Зокрема, росіяни продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено.

У північній частині Куп’янська були диверсійні групи, там також проводиться контрдиверсійна операція.

Загроз просування на Суми Зеленський не бачить.

За його словами, в Курській області ЗСУ тримають присутність.

«Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу „рускіх“ там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки», — пояснив він.

Зустріч з Путіним — що відомо про підготовку

За словами Зеленського, під час зустрічі у Вашингтоні домовились, що координаційна група щодо підготовки зустрічі з росіянами з американської сторони буде складатись з держсекретаря Рубіо, спецпредставника Віткоффа і віцепрезидента Венса.

Зеленський висловив сподівання, що Штати відреагують, що Путін знову зірве переговори і проігнорує зустріч.

«Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: „Ок. Тоді двостороння, а потім тристороння, і Путін на це погодиться“. Має погодитися, тому що якщо одна зі стороні не хоче закінчувати цю війну, то Америка буде реагувати. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони», — сказав глава держави.

Зеленький певен, що Україні потрібна ця зустріч.

«Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з „рускімі“, а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили», — говорить президент

Місце зустрічі

Що стосується місця зустрічі, то Зеленський і європейські партнери пропонували Швейцарію, Австрію і Туреччину.

«Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія — ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас — це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти», — сказав він.

Водночас, Зеленський категорично відкинув ідею проведення переговорів у Москві.

Що стосується Будапешта як майданчика переговорів, то президент називає це питання складним.

«Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України», — зазначив він.

«Прочихвостив» Орбана

Зеленський підтвердив, що попросив президента Трампа, аби Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу. Своєю чергою, Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати.

«Я вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта», — попередив він.

Президент відверто заявив, що сьогодні політика сучасного Будапешта спрямована проти, щоб Україна стала членом ЄС.

«Вони (угорці — Ред.) відкрито про це говорять. Але Україна заслуговує на свою незалежність і на те, щоби бути членом Євросоюзу. Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки», — додав він.

«Обмін територіями»: які червоні лінії для України

Зеленський не вірить у розмови, що росіяни до кінця року окупують наш Донбас. На його думку, на це окупантам знадобиться десь чотири роки.

«Це наша земля. У мене є свій сімейний приклад. Десь у 1943 році мій дід воював проти нацистів за Словʼянськ, Краматорськ, Маріуполь. І таких наших сімей було дуже багато. Дуже багато полеглих і поранених. І я пояснив, що це надто болісний момент нашої історії і дуже болісна частина нашого життя в Україні. Все не так все просто, як комусь може здаватися», — сказав він.

Зеленський певен, що росіяни не отримають частину Сумщини, Харків і Харківщину. Також він підвтердив, що росіяни не проти віддати Кінбурнську косу.

Кінбурнська коса / © Deepstatemap

Він наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх земель.

Гарантії безпеки

«Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України, і всієї Європи. Я за це дуже вдячний президенту Трампу», — сказав Зеленський.

Він зізнався, що участь США у гарантіях була однією з найголовніших складностей. Бо без координації гарантій безпеки для України Штатами, була і деяка невпевненість європейських колег.

«Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки… І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові — підтвердили це. Зараз генштаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І деякі країни, яких не було, напевно, зараз будуть з’являтися», — розмірковує президент.

Зокрема, він навів приклад, що Туреччина готова забезпечувати безпеку в Чорному морі — сама або у партнерстві з кимось.

Також Зеленький пояснив, чому у гарантіях безпеки не братиме участь Китай.

«По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти», — різко заявив глава держави на адресу Пекіна.

Чи буде Україна у НАТО

Зеленський визнав, що політика США — не брати Україну в НАТО.

«Це було і до Президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть — подібно до 5 статті, але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють», — сказав він.

Водночас, Зеленський уточнив, що генсек НАТО Рютте вважає, що у Росії немає права накладати вето на членство України в НАТО.

Скільки країн готові відправити свої війська до України

Зеленький поки не знає, скільки країн готові до «boots on the ground» (буквально — чобіт на землі, тобто до відправлення військ — Ред.). За його даними, в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки.

«Хтось може бути boots on the ground. Хтось готовий дати air defense (ППО — Ред.). Хтось буде прикривати небо або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості. Хтось, я впевнений, буде готовий тільки до фінансування, тому що має нейтралітет або інший статус у своїй Конституції», — пояснив він.

Зеленський наголосив, що усі ці складові і усі ці країни все одно важливі для України.

Російька мова і привілейований статус для РПЦ

15 серпня 2025 року під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав гарантій безпеки для РПЦ в Україні та надання російській мові офіційного статусу. Ось що на це відповів Зеленський:

«У нас є державна мова — українська. Рф може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес».

Про привілеї для РПЦ президент не упом’янув.

Вибори

«Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих», — сказав Зеленський.

Ракетна програма України «Фламінго»

Президент розповів, що відбулися успішні випробування ракети «Фламінго», яка летить на 3 тис. км.

Дата публікації 19:47, 18.08.25 Кількість переглядів 1528 Бойовий запуск ракети «Фламінго»

«Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з’явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми», — сказав Зеленський.