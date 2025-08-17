Обміну ні, заморозці так: що каже Зеленський про вимоги Путіна

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгує своїми територіями.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, коментуючи так званий «обмін територіями», який вимагає Путін.

Глава держави нагадав, що Росії не вдалося захопити весь Донбас за майже 12 років війни.

«Путін має багато вимог, але ми не знаємо, всіх з них. Якщо їх реально так багато, тоді це займе багато часу. Необхідно припинити вогонь і працювати над фінальною угодою», — запропонував Зеленський.

На думку Зеленського, «реальні переговори можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз».

«Контактна лінія — це найкраща лінія для розмов», — сказав він.

Зеленський нагадав, що Путін не зміг захопити всю Донеччину за майже 12 рокій війни. Також глава держави наголосив, що Конституція України унеможливлює «здачу територій» чи «торгівлю землею».

«Оскільки територіяльне питання настільки важливе, воно повинне обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. Якщо Росія відмовляється, тоді треба нові санкції», — підсумував Зеленський.

