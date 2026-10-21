«Обнадійливий прогрес»: зять Трампа оцінив шанси на укладення миру між Україною та РФ

Заява Кушнера: Є реальна можливість вийти за межі цієї війни / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Трампа і його зять Джаред Кушнер заявив про досягнення «обнадійливого прогресу» на переговорах щодо України.

Про це він написав у соцмережі Х.

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За словами Кушнера, останніми днями вдалося досягти обнадійливого прогресу у переговорах.

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«Стів Віткофф та я вдячні Дональдові Трампу його лідерство та нашим українським, європейським і російським колегам за конструктивну взаємодію. Попереду ще багато важкої роботи, але ми маємо реальну можливість вийти за межі цієї війни та побудувати основу для тривалого миру, безпеки та процвітання для наступних поколінь», — сказав він.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори представників України, Європи та США.

Сьогодні, 21 жовтня, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі провів переговори з диктатором Путіним.

Віткофф після зустрічі Санкт-Петербурзі з Путіним анонсував тристоронні переговори України, США та РФ.

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Сам диктатор Путін також заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні у 10-х числах листопада.

Крім того, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що війна в Україні наближається до закінчення.

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