Оборонний потенціал Європи на межі: експерт попередив про можливі наслідки

Європі потрібна нова оборонна структура, щоб захистити себе від загроз, зокрема з боку Росії.

Про це військовий аналітик, історик Михайло Жирохов сказав в етері КИЇВ24.

"Моє бачення, що НАТО вже померло в тому вигляді, в якому воно було започатковано. І зараз буде створюватися нова європейська оборонна структура, невідомо, на базі чого. Найімовірніше, на базі Європейського Союзу, який має розвинені інститути. Якимось чином Європа зможе мобілізуватися. На жаль, три роки, які ми воюємо в широкомасштабці, вони не додали Європі якогось балансу, якихось елементів реорганізації. Тільки зараз, після того, як до влади прийшов Трамп, вони почали щось робити", – розповів він.

За його словами, це дуже складний і непростий процес. І, найвірогідніше, він закінчиться об'єднаними європейськими силами, про які говорять останні 50 років точно, а зараз це вже необхідність.

"Не просто теоретична можливість, а необхідність того, щоб ці збройні формування, збройні сили могли захистити Європу від передусім росіян. Тут питання в тому, що оборонні можливості Європи, вони зараз перебувають на мінімумі. 20 років не будували жодного нового танку. 20 років не поповнювалися жодні артилерійські снаряди. І зараз розгортання промисловості стикається з величезними проблемами. Гроші є, але немає людей, немає токарів, немає просто механіків, які працювали б на цих заводах, оборонних заводах", – сказав експерт.

Він наголосив, що в більшості озброєння є американські компоненти, є китайські компоненти. Європейських аналогів просто не існує.

"Тому ці проблеми, вони мають доволі такі серйозні наслідки станом на зараз. І яким чином вони будуть вирішені? Ну просто заливати грошима це не вийде", – додав Жирохов.

Нагадаємо, ще під час першого терміну в Білому домі Дональд Трамп не приховував свого невдоволення Альянсом. Трамп стверджує, що США – головна рушійна сила НАТО, і вже натякнув на відхід з лідерської позиції. Він може почати виводити війська США з Європи або припинити постачання необхідного озброєння.

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