Обраний президент Польщі зробив заяву про війну в Україні та Путіна

Кароль Навроцький / © Рафал Лешкевич на Х

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У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обраний президент Польщі Кароль Навроцький запевнив, що його країна надаватиме підтримку українцям у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомив речник польського президента, який вступить на посаду 6 серпня, Рафал Лешкевич у своєму дописі у соцмережі Х.

«Росія — це неоімперська та колоніальна держава, якою править воєнний злочинець Володимир Путін. Тому Україна, борючись з кремлівським режимом, може розраховувати на підтримку Польщі», — заявив Нароцький.

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Однак ключовою темою розмови була «історична політика», оскільки, на думку обраного президента Польщі, у стосунках між країнами є багато «важливих і досі невирішених історичних питань».

Очевидно, йдеться про так звану «Волинську трагедію» 1943 року, в якій частина поляків, до яких належить обраний президент Польщі, винуватять українців.

За словами речника Навроцького, розмова відбулася на прохання президента України.

Володимир Зеленський підтвердив розмову, додавши, що під час неї було обговорено ключові події на найближчі місяці й досягнуто домовленості про обмін візитами для обговорення питань двосторонньої співпраці.

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Навроцький відомий тим, що виступив проти вступу України до НАТО та зобов’язався не відправляти до України польські війська.

Окрім того, нещодавно він звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням масштабувати процес ексгумації жертв Волинської трагедії.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Польщі Анджей Дуда, який перебуватиме на посаді до 6 серпня, порадив українцям бути терплячими до свого наступника-націоналіста Кароля Навроцького.