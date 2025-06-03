Обраний президент Польщі зробив заяву щодо України: що він сказав

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

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Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який нещодавно здобув перемогу на виборах, чекає на зміцнення партнерства з Україною. У своїй заяві він акцентував на необхідності спільного подолання історичних проблем.

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

"Шановний пане президенте! Дякую за Ваше звернення. Я з нетерпінням очікую продовження партнерства між нашими країнами, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я переконаний, що для цього необхідний не лише гарний діалог, але й вирішення назрілих історичних проблем. Польща була найпалкішим прихильником України у боротьбі з російською агресією — жодна інша країна не розуміє цієї загрози більше, ніж ми", — звернувся Навроцький до Володимира Зеленського.

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Обраний президент висловив сподівання на подальшу спільну роботу задля вирішення історичних суперечок і побудови безпечного майбутнього.

Нагадаємо, Навроцький здобув перемогу на президентських виборах у Польщі з результатом у 50,89% голосів виборців, тоді як за його конкурента Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

Також ми писали про те, що ставлення Навроцького до України є суперечливим: він висловлював низку контроверсійних заяв щодо історичної політики та вступу до НАТО.

Раніше польські ЗМІ опублікували розслідування про те, що Навроцький був сутенером і «замовляв» повій.

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