Ображені на санкції РНБО: у Кремлі натякнули, що можуть скасувати зустріч Зеленського з Путіним

Ображені на санкції РНБО: у Кремлі натякнули, що можуть скасувати зустріч Зеленського з Путіним

У Путіна розлючено відповіли на слова Зеленського про "м'яч на стороні Росії", заявивши, що "жодних пасів давати не треба".

У Росії різко відреагували на санкції, введені президентом України Володимиром Зеленським проти російських компаній і осіб. Це рішення Кремль розцінює, як крок недопущення зустрічі Путіна і Зеленського.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам 25 червня, передає ТАСС.

Також читайте Відлуння Женеви: чому Росія може задіяти силовий сценарій і до чого тут Сурков

Коментуючи слова Зеленського про те, що в питанні проведення зустрічі "м'яч на стороні Росії", Пєсков зазначив: "Тут жодних пасів давати не потрібно, Путін сказав, що він готовий зустрітися, щоб обговорювати двосторонні відносини".

Пєсков також стурбований, що напередодні Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти російських осіб, банків, каналів і ще низки компаній.

"Якщо розглядати ці кроки як підготовку ґрунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва ", - сказав Пєсков.

Пєсков також звинуватив Київ у нібито веденні "суперечливої політики" у відносинах в Москвою з питання транзиту газу.

"Багато всього абсолютно незрозумілого. Україна зацікавлена ​​в продовженні транзиту газу і оголошує санкції проти (глави" Газпрому ". - Ред.) Олексія Міллера. А хто буде підписувати контракт? З ким вести переговори? Тому запитань більше, ніж відповідей", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про можливість зустрічі з Путіним: адміністрації України та Росії вже тримають комунікацію з приводу питань, які плануються до обговорення. Президент України зазначив що на Донбасі видано багато тисяч російських паспортів, і цього немає у Мінських домовленостях. За його словами, Мінські угоди "ледве живі", але "це єдиний документ і його не треба закривати".

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання