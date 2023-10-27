Образилися на паркан і відмови у візах: Росія розірвала з Фінляндією прикордонне співробітництво

Росія заявила про розірвання прикордонного співробітництва з Фінляндією. У РФ це назвали "відповіддю на конфронтаційні дії щодо Росії".

Посла Фінляндії Антті Хелантеря 25 жовтня викликали в МЗС РФ. Йому заявили про припинення дії угоди про прикордонне співробітництво.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У РФ заявили, що це було "відповіддю на конфронтаційні дії Фінляндії щодо Росії". Зокрема, там образилися на розірвання торговельно-економічних і міжрегіональних зв'язків, прямих контактів між громадянами, а також "дискримінацію росіян за ознакою національного походження в питаннях видачі в'їзних віз".

"... російською стороною ухвалено рішення про припинення дії Угоди між урядом Російської Федерації та урядом Фінляндської Республіки про сприяння прикордонній співпраці між Російською Федерацією та Фінляндією", - заявили у російському посольстві.

Зазначається, що послу Фінляндії було "вручено дипломатичну ноту, в якій зазначено, що відповідно до статті 14 цієї угоди вона припинить свою дію через 90 днів, тобто 24 січня 2024 року".

Нагадаємо, Фінляндія почала відгороджуватися від Росії справжнім і сучасним парканом. Нині вже завершено будівництво тестової ділянки паркану на східному кордоні з країною-агресокрою РФ.

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