Обшуки у Міндіча та Галущенка: що відомо про корупцію в енергетиці та як пов’язані ці особи

Обшуки у Тимура Міндіча, Германа Галущенка та в «Енергоатомі»

Детективи Національного антикорупційного бюро України влаштували 10 листопада обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністри юстиції Германа Галущенка, його ексзаступника Ігоря Миронюка а в компанії «Енергоатом». В якій справі відбулися слідчі дії, в чому можуть підозрювати Міндіча з Галущенком та що пов’язує їх обох?

Що відомо про обшуки у Міндіча і Галущенка?

Вранці 10 листопада детективи НАБУ влаштували обшуки у Києві в будинку Міндіча. Джерела «Української правди» у правоохоронних та політичних колах повідомили, що соратник президента Володимира Зеленського залишив територію України вночі, за лічені години до візиту НАБУ.

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив про паралельні обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики. За даними нардепа, детективи також могли завітати з обшуками до державної компанії «Енергоатом».

Дещо згодом Железняк заявив і про обшуки НАБУ в Ігоря Миронюка — ексрадника Галущенка, коли той був міністром енергетики.

«Саме Миронюка називали мої джерела „смотрящім“ від Германа по багатьом питанням. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях», — йдеться в заяві нардепа.

Він також звернув увагу, що до цього Миронюк «безкінечну кількість років» був помічником і дуже близькою особою підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Нині Деркач є членом Ради федерації Федеральних зборів Росії.

Коментар НАБУ

Своєю чергою в НАБУ, не називаючи жодних імен, повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК „Енергоатом“. Деталі згодом», — йдеться в заяві антикорупційного бюро.

Фото з обшуків, які провели НАБУ і САП у межах операції з викриття корупції у сфері енергетики / © НАБУ

Що відомо про Тимура Міндіча?

Міндіч насамперед відомий як співвласник студії «Квартал 95», а також має інтереси у ресторанному та кіновиробничому бізнесі. Його вважають близьким другом Зеленського. Окрім того, бізнесмен Ігор Коломойський 2019 року згадував, що Міндіч є його партнером «у деяких проєктах». Коломойський також зазначав, що Міндіч, із яким раніше зустрічалася його донька, познайомив його із Зеленським.

Міндіч активно підтримував Зеленського під час кампанії 2019 року. Крім того, під час пандемії 2020 року бізнесмена фіксували в Офісі президента, куди той, за його словами, навідувався з «благодійністю».

2025 року з’явилися дані, що Міндіч може бути пов’язаний з компанією Fire Point, яка постачає дрони та ракети для Сил оборони України.

У липні «Українська правда» із посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах інформувала, що НАБУ готує підозру Міндічу. Тоді ж «Цензор.НЕТ» з посиланням на джерела писало, що бізнесмен є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовлявся підтверджувати чи спростовувати інформацію про це. Він пояснював, що бюро не анонсує підозр, а оголошує про них лише після ухвалення рішення. Сам Міндіч також не коментував ці заяви.

Журналіст «УП» Михайло Ткач звертав увагу на особисті стосунки між Зеленським та Міндічем, зокрема, насвяткування дня народження президента 2021 року у квартирі бізнесмена (хоча Зеленський стверджував, що святкував у своїй, але в тому ж будинку). «УП» із посиланням на джерела писало, що НАБУ та САП саме у цій квартирі задокументували розмови Міндіча, і на записах, можливо, присутній і сам Зеленський.

«Щоправда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло, чи стосувались розмови Міндіча корупційних оборудок», — йшлося у статті Ткача.

Ткач зазначав, що після початку повномасштабної війни Міндіч «не лише не випав із близького кола спілкування першої особи, а навпаки, набув ще більшого статусу». Розслідувач стверджував, що тісні стосунки з Зеленським дають бізнесмену можливість звертатися до президента з особистими проханнями.

«Серед таких прохань називають вплив на призначення та курування тих чи інших державних питань без надання безпосередньо Міндічу жодних відповідних офіційних посад», — писав журналіст.

До слова, у червні Вищий антикорупційний суд узяв під варту Леоніда Міндіча — двоюрідного брата бізнесмена. Його підозрюють в організації схеми із заволодіння 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

У листопаді «УП» також писала, що Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів. Предметом дослідження правоохоронців зі США стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько «Sugarman». Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман. Як згадував у своїх розслідуваннях Железняк, Цукерман і пов’язані з ним компанії «засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення».

Що відомо про Германа Галущенка?

У травні 2020-го Галущенко був призначений на посаду віцепрезидента «Енергоатому», а 2021 року обійняв посаду міністра енергетики України. У липні 2025 року його призначили міністром юстиції.

До слова, у серпні 2024 року співробітники НАБУ викрили заступника Галущенка — Олександра Гейла — в отриманні хабаря у 500 тис. дол. за надання дозволу на вивезення гірничодобувного обладнання з прифронтової зони.

Герман Галущенко / © Офіс президента України

Як можуть бути пов’язані Міндіч із Галущенком?

Железняк неодноразово «Енергоатом» у корупції. У червні нардеп заявив про розкриття масштабної схеми, через яку держкомпанія могла втратити 300 млн грн. В умовах блекаутів навесні 2024 року «Енергоатом» уклав договір на постачання електроенергії з невідомою компанією «Світлогруп М», яка систематично не доплачувала, хоча мала платити наперед. Железняк подав заяву до НАБУ, оскільки керівництво «Енергоатому» не припинило постачання, а згодом намагалося приховати справу, звернувшись до районної поліції, а не до антикорупційних органів.

За даними нардепа, ключові фігури, включно зі звільненим директором філії Володимиром Маткіним та віцепрезидентом Якобом Хартмутом, пов’язані з Міндічем. Железняк називає цей кейс початком великого розслідування щодо «бізнес-імперії Банкової».

У жовтні видання NV з посиланням на наближеного до Офісу президента високопосадовця писало, що Галущенко зберігає свій вплив на енергетичні компанії після призначення до Мін’юсту та співпрацює передусім із Міндічем, якого в медіа називають «тіньовим куратором енергетики».