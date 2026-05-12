- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 2 хв
Обшуки у водія Єрмака: знайдено план призначень у керівництві СБУ — ЗМІ
За інформацією ЗМІ, у машині водія Єрмака знайшли секретні списки кандидатів на керівні посади в СБУ.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у водія ексглави Офісу президента Андрія Єрмака, і знайшло в автівці документи, що можуть свідчити про системний вплив на кадрову політику СБУ.
Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.
За словами прокурора, інцидент стався ще у грудні 2025 року. Під час слідчих дій у водія Андрія Єрмака виявили автомобіль марки Mercedes, який використовував так звані «номери прикриття» (оперативні номери, що не значаться у загальній базі).
В авто вилучили 3 аркуші паперу з текстом, який починається «СБ України: програма максимум».
Згідно з заявою прокурора, вилучені документи містили чіткий поділ на етапи реалізації плану:
«Програма максимум»: перелік осіб для призначення на вищі керівні посади в СБУ;
«Середня програма»: наступні кроки з розстановки кадрів;
«Програма мінімум»: першочергові призначення.
Імена осіб, яких Єрмак хотів призначити, у прокуратурі не назвали, але вони вказані в матеріалах справи.
Нагадаємо, про обшуки у водія Єрмака повідомляло видання «Дзеркало тижня» ще у січні цього року. Проте деталей про результат обшуків не було.
Підозра Андрієві Єрмаку: останні новини
Нагадаємо, вчора 11 травня, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка Династія в Козині під Києвом. Слідчі вважають, що учасники проекту планували збудувати резиденції для особистого проживання.
Сам Єрмак заявив, що не має жодного будинку, а лише одну квартиру.
Сьогодні у Вищому антикорупційному суді 12 травня відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу для Єрмака.