Обшуки у Єрмака: у Польщі відреагували на дії НАБУ

Андрій Єрмак. / © Сайт президента України

Реклама

Стратегія Польщі щодо підтримки України залишається незмінною, незважаючи на повідомлення про обшук в помешканні очільник Офісу президента Андрія Єрмака антикорупційними службами.

Про це заявив міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє RMF24.pl.

“Ми очікуємо пояснень. Наша стратегія підтримки України залишається незмінною, бо саме там лежать межі нашої безпеки. Але, наприклад, неможливо приєднатися до Європейського Союзу без прозорості в антикорупційній політиці”, - каже польський міністр.

Реклама

Польський політик наголосив на тому, що Україна переживає складний час, а питання корупції “не сприяє поточним мирним переговорам”. Він наголосив на необхідності прозорості антикорупційної політики в Україні”.

“Це не є гарною новиною для Польщі чи Західної Європи, чий кордон безпеки наразі пролягає на російсько-українській лінії фронту”, - висловився Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, зранку 28 листопада стало відомо, що в Андрія Єрмака відбуваються обшуки. Їх проводять НАБУ і САП. У бюро наголосили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Сам очільник ОП зробив заяву про обшуки. З його слів, НАБУ і САП “проводять процесуальні дії” у нього вдома. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

Реклама

Дата публікації 21:46, 23.11.25 Кількість переглядів 182 Гуде весь світ! Зеленському дали поради, як діяти в умовах корупційного скандалу