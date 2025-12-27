Обшуки в урядовому кварталі: в УДО прокоментували звинувачення НАБУ у «спротиві»

Обшуки НАБУ в Урядовому кварталі / © НАБУ

Управління державної охорони (УДО) запевняє, що не здійснює спротив співробітникам НАБУ.

Про це повідомив голова УДО Олексій Морозов у коментарі «Радіо Свобода».

Він поскаржився, що співробітники НАБУ намагаються провести незнайомих чи незрозумілих людей на територію урядового кварталу.

«Ми зараз встановлюємо особи цих людей. Усіх перевіряємо, хто вони такі», –пояснив голова УДО.

За його словами, прізвищ людей, які намагаються пройти на територію урядового кварталу, немає в ухвалі суду.

«І взагалі, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, понятими мають бути люди, яких, скажемо так, випадково, знайдуть на вулиці і приведуть на місце проведення заходу. Ці ж люди проводяться навмисно через блокпости урядового кварталу. Зрозуміло, що ми вживаємо заходів для того, щоб перевірити, щоб встановити їхні особи й перевірити, хто вони такі», — пояснив голова ОВА.

Морозов додав, що цих людей заводять «з-поза меж урядового кварталу, але є процедура допуску, зазвичай роблять замовлення».

Раніше повідомлялося, що НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.

Згодом у НАБУ поскаржилися, що співробітники УДО чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.