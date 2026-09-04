Удар по "Жулянах" та візит спецпосланців Трампа: чи приїдуть Віткофф і Кушнер до Києва

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф / © Associated Press

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На тлі новин про підготовку першого візиту спецпосланців президента США Дональда Трампа до України, Росія завдала удару по території київського аеропорту «Жуляни». Через безпекові ризики та тиск з боку Москви, приїзд американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера опинився під загрозою зриву, проте Київ залишається на зв’язку з Вашингтоном.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про удар по аеропорту у Жулянах 4 вересня

Вранці 4 вересня росіяни ймовірно завдали удару по території аеропорту «Київ» (Жуляни), який знаходиться у Солом’янському районі міста Києва. Від початку повномасштабного вторгнення аеропорт повністю припинив обслуговування регулярних пасажирських рейсів.

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За попередніми даними, влучання прийшлося у два старі пасажирські літаки типу «Як-40», які не експлуатуються ще з довоєнних часів.

Офіційного підтвердження від Командування Повітряних сил ЗСУ чи Київської міської військової адміністрації щодо влучання саме в літаки станом на момент моєї відповіді не було, проте нардеп Олексій Гончаренко та низка медіа цю інформацію підтверджують. Окрім того, вранці 4 вересня мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Солом’янському районі Києва сталося загоряння на території нежитлової забудови.

Приїзд спецпосланців Трампа до України буде першим за час війни

Увечері 3 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві найближчими днями. За його словам попередні дати вже узгоджені, окрім того американська сторона також планує зустріч у Москві.

«Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємося до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві», — сказав глава держави.

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Він додав, що українська сторона вже отримала підтвердження від американської сторони щодо майбутніх зустрічей у Москві та Києві.

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

«Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була й надалі активною. Готові до зустрічей із ними в Україні — на рівні, змістовно», — зазначив президент.

За повідомленнями західних медіа, зокрема Reuters, спецпосланці Трампа планують візит до України та Росії 5-6 вересня. Як повідомляють журналісти, спочатку Віткофф та Кушнер мають відвідати Москву (5 вересня), а вже потім Київ (6 вересня).

Як зазначає Reuters, обговорення поїздки американських переговірників до України все ще тривають. Орієнтовним днем зустрічі вважають 6 вересня. У разі підтвердження цієї поїздки Віткофф та Кушнер завітають до української столиці вперше.

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Нагадаємо, раніше обговорювався візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України у другій половині серпня.Передбачалося, що вони взяли б участь у заходах до 35 річниці Незалежності України, однак поїздку перенесли через посилення російських ракетних і дронових атак на Київ.

Візит Віткоффа Кушнера до Києва опинився під загрозою зриву

Співрозмовник видання Reuters зазначив, що московська сторона прагне зірвати візит спецпосланців Трампа до Києва.

«Росіяни не хочуть, щоб вони відвідували Київ, і намагаються змусити їх змінити план», — розповіло джерело агентства.

Своєю чергою видання Kyiv Independent також повідомляє, що «росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до настроїв росіян». За даними кількох джерел видання, американська делегація розглядала варіант дістатися Києва літаком, оскільки Віткофф уникав поїздки потягом через закритий повітряний простір.

Проте через безпекову ситуацію та логістичні складнощі остаточного рішення щодо поїздки досі немає, а її терміни можуть зміститися. Джерело, близьке до адміністрації президента США, підтвердило виданню, що хоча візит і планувався, імовірність його скасування все ще залишається високою.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що завдавши удару по київському аеропорту у Жулянах, Кремль таким чином може надсилати сигнал американській стороні про неготовність і небажання до переговорів.

«Очевидно, що він (Путін — Ред.) також в курсі ідеї того, що Віткофф та Кушнер мали прилетіти з Москви до Києва», — зауважив Олексій Гончаренко.

Однак нардеп зазначає, що «скоріш за все Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва в неділю», 6 вересня.

Що кажуть в МЗС України

Під час брифінгу 4 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, чи пов’язана атака на аеродром у Жулянях з очікуваним візитом американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За його словами, через невдачі на фронті Росія намагається залякати Україну ракетними ударами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

«Звісно, одна з цілей — це вплив на настрої населення, намагання знищити нашу енергетичну систему перед зимою. З іншого боку, це такий ляпас мирним зусиллям і намагання зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати, це правда», — заявив Сибіга на брифінгу.

Водночас він додав, що Україна постійно на зв’язку зі США і розраховує вже найближчим часом пришвидшити спільну роботу для досягнення миру.

«Сподіваюся, ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі», — висловився він.

Ультиматуми замість миру: що кажуть у Кремлі про завершення війни

Видання Reuters наголошує, що між Україною та Росією залишається значна відстань у поглядах на те, як завершити війну. Путін постійно наполягає на тому, щоб Україна віддала ще більше своїх земель, проте Київ категорично відкидає ці вимоги, називаючи їх фактичною капітуляцією.

Останній раунд українсько-російських перемовин за участі США пройшов у лютому — якраз перед початком воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на чутки у ЗМІ щодо можливого приїзду Віткоффа та Кушнера до Москви, але утримався від прямих підтверджень.

«Не став би нічого анонсувати, але коли ці контакти відбудуться, ми вас поінформуємо», — заявив Пєсков.

Водночас представник кремлівського диктатора знову заговорив про нібито «прагнення» до миру, хоча самі ж стверджують, що не бачать для цього жодних передумов. У п’ятницю, 4 вересня, Пєсков цинічно запевнив у «готовності» Москви до дипломатичного врегулювання та досягнення своїх цілей. При цьому віддавати захоплені території чи змінювати свої початкові загарбницькі плани Росія відмовляється. За словами Пєскова, позиція Путіна, озвучена ще дві роки тому в МЗС РФ, залишається «непорушною».

Йдеться про вимогу до України повністю вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційно відмовитися від НАТО.

«Це чудово знають у Києві. Це все, звичайно, дає підстави говорити: можна виключати, що вдасться вийти в режим мирного регулювання», — зухвало підсумував речник Кремля.

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про нові сигнали Кремля і позицію союзників України щодо відновлення мирних переговорів.

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