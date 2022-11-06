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Обстріл Запоріжжя та приватні заклики США до переговорів з РФ: головні новини ночі 6 листопада 2022

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Обстріл Запоріжжя та приватні заклики США до переговорів з РФ: головні новини ночі 6 листопада 2022

Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 6 листопада 2022:

  • Вночі повітряна тривога охопила схід та південь України. Читати далі –>
  • У Запоріжжі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа. Читати далі –>
  • Голова Запорізької ОВА Олександр Старух попередив про можливі повторні обстріли. Читати далі –>
  • США в приватному порядку вимагають від України продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1006
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