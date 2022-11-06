Обстріл Запоріжжя та приватні заклики США до переговорів з РФ: головні новини ночі 6 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 6 листопада 2022:
- Вночі повітряна тривога охопила схід та південь України. Читати далі –>
- У Запоріжжі пролунали вибухи. Читати далі –>
- Російські потвори атакували Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа. Читати далі –>
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух попередив про можливі повторні обстріли. Читати далі –>
- США в приватному порядку вимагають від України продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією. Читати далі –>
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