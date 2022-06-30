Обстрілами України з Каспійського моря Росія порушила ще одну конвенцію: деталі від МЗС

Обстрілами України з Каспійського моря Росія порушила ще одну конвенцію: деталі від МЗС

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Росія порушила Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, коли била звідти ракетами по території України.

У самому міністерстві закликали держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема цієї конвенції.

Свою заяву Кулеба опублікував у Мережі.

"Використання Росією Каспійського моря для ракетних обстрілів України порушує Конвенцію про статус Каспійського моря 2018 року, яка визначила його як зону миру. Використання Каспії для актів агресії є неповагою до інших країн регіону та підриває регіональну безпеку", – йдеться у повідомленні дипломата.

В МЗС України уточнили, що пункт 2 статті 3 конвенції передбачає "використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань, пов’язаних з Каспійським морем, мирними засобами".

"Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", – закликали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, зокрема Росія застосувала для ракетного удару по Києву 26 червня стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря.

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