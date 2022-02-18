Обстріли України за останні 48 годин – частина російського сценарію для початку агресії – Блінкен

Він також заявив, що Росія не тільки не відводить свої війська від кордону, а й з’являються нові.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зафіксовані за останнім 48 годин обстріли на Донбасі є частиною російського сценарію, який вже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії РФ проти України.

Про це Блінкен сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого.

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"Незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що розбіжностімають бути вирішені через діалог, через дипломатію, ми глибоко занепокоєні, що це не той шлях, який Росія обрала", ­– сказав держсекретар США.

"Все, що ми бачили, зокрема те, що ви описали за останні 48 годин, – це частина сценарію, який уже діє –створення неправдивих провокацій, щоб потім на них була відповідь, і потім, зрештою, вчинення нової агресії проти України", – додав Блінкен.

Він наголосив, що дуже важливо проливати світло на те, що відбувається, адже, можливо, це перемістить Росію на інший шлях.

"Ми залишаємося повністю підготованими з нашими колегами брати участь у дипломатії, але ми маємо бути поінформовані історією. Ви згадали 2014 рік, я також хочу згадати 2008-й у Грузії. І ми також маємо бути поінформовані фактами, й факти свідчать про те, що незважаючи на те, що Росія сказала в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбулося. Навпаки – ми бачимо додаткові війська, які підходять до кордону", – зауважив американський держсекретар.

Нагадаємо, 17 лютого Блінкен заявив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну найближчими днями, і сили РФ на суші та морі готові до цього нападу.

За даними Пентагону, Росія запасається донорською кров’ю, наближає війська до кордонів України та залучає більше бойових літаків.

За інформациєю США на 18 лютого, Росія зосередила до 190 тисяч своїх військових на кордонах з Україною.

Блінкен заявив, що Росія готує вторгнення в Україну вже найближчими днями | Новини світу

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