Обстріли Запорізької АЕС та гарантії безпеки: Зеленський розповів про переговори з лідерами держав

Зеленський наголосив, що він розмовляв про ситуацію на Запорізькій АЕС, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Про це президент сказав 16 серпня під час традиційного звернення до українців.

"Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував його про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Подякував за вагому підтримку. Зокрема, обговорили з паном президентом нову безпекову та макрофінансову допомогу нашій державі. Також провів переговори з Премʼєр-міністром Данії. Теж про посилення фінансової підтримки України, про нові санкції проти Росії. Подякував пані Фредеріксен за оборонну допомогу й за результативну конференцію в Копенгагені, яка нещодавно погодила конкретні рішення для нашого захисту", - наголосив президент України.

Зеленський наголосив, що вперше в історії наших двосторонніх відносин провів переговори з президентом Замбії. Лідери держав обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку та актуальні глобальні загрози.

"Сьогодні Україну відвідали Пан Гі Мун, восьмий Генеральний секретар ООН, та Хуан Мануель Сантос, експрезидент Колумбії. Головна тема розмови з ними – це гарантії безпеки для України. Ми робимо все для того, щоб сформувати таку військову, політичну та юридичну архітектуру безпеки для України, яка буде реальною, яка буде дієвою та працюватиме довгостроково, гарантуючи спокій нашим людям", - сказав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський закликав українців триматися подалі від складів окупантів.

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