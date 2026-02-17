Обвинуваченому у смертельній ДТП екссудді Тандиру знизили заставу у 6 разів

Олексій Тандир / © suspilne.media

Сьогодні, 17 лютого, у Київському апеляційному суді відбулося засідання щодо апеляційної скарги колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого звинувачують у смертельній ДТП. Суд залишив його під вартою, але зменшив розмір застави із майже 120 мільйонів гривень до 20 мільйонів гривень.

Про це пише Бабель.

Прокурори просили змінити запобіжний захід на тримання під вартою без права застави, тоді як обвинувачений і його адвокати клопотали про застосування особистого зобов’язання або повне скасування запобіжного заходу.

Адвокати Тандира посилалися на рішення ЄСПЛ, який визнав, що тримання екссудді в СІЗО вже 2,8 року порушує конвенцію з прав людини. Також вони зазначали, що немає жодних доказів того, що Тандир втече, буде тиснути на свідків або спотворювати докази. Прокурор наполягав на необхідності тримання Тандира в СІЗО.

Представники загиблого Бондаренка нагадали, що Тандир і його адвокати затягують процес: зі 100 призначених засідань відбулося лише 50, оскільки адвокати не приходили, звільнялися та постійно подавали відводи судді.

На суді також виступили свідки, які підтвердили, що після аварії від Тандира пахло алкоголем. На блокпосту він стверджував, що не був за кермом, і на питання про запах алкоголю відповів: «Я знаю».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейський суд з прав людини присудив Олексію Тандиру компенсацію за тривале утримання в СІЗО.