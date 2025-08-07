- Дата публікації
Об'єднання Індії, Китаю та РФ: Портников попередив про небезпеку від дій Трампа
Портников припускає, що тарифи проти Індії можуть навпаки погіршити ситуацію.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп міг спровокувати процес, що призведе до зміцнення зв’язку Індії, Китаю та Росії.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников на youtube-каналі «І Грянув Грем».
«Те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вирішив вперше за сім років відвідати Китай, це означає, що він міг зробити зовсім інші висновки з рішення Трампа», — каже журналіст.
За словами Портникова, Трамп вважав, що зможе натиснути на Індію і змусити її відмовитися від російської нафти, тому що Індія розраховує на американську підтримку протистояння з Китаєм.
Натомість Моді міг вирішити, що Трамп просто перестав бути надійним союзником, і на відміну від свого попередника Байдена, не дорожить стратегічним партнерством з Індією, і намагається створити реальні проблеми економічного розвитку країни.
«Те, що Моді такого ж типу лідер, як Трамп чи Сі Цзіньпін, хай навіть у демократичній державі, умовно кажучи, це теж факт. Моді — лідер сильної руки, тому він може мати не зовсім раціональні уявлення про те, як потрібно реагувати на виклик», — пояснив аналітик.
Нагадаємо, що Трамп підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відреагував на таке рішення.