Об'єднання Індії, Китаю та РФ: Портников попередив про небезпеку від дій Трампа

Путін і Моді / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп міг спровокувати процес, що призведе до зміцнення зв’язку Індії, Китаю та Росії.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников на youtube-каналі «І Грянув Грем».

«Те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вирішив вперше за сім років відвідати Китай, це означає, що він міг зробити зовсім інші висновки з рішення Трампа», — каже журналіст.

За словами Портникова, Трамп вважав, що зможе натиснути на Індію і змусити її відмовитися від російської нафти, тому що Індія розраховує на американську підтримку протистояння з Китаєм.

Натомість Моді міг вирішити, що Трамп просто перестав бути надійним союзником, і на відміну від свого попередника Байдена, не дорожить стратегічним партнерством з Індією, і намагається створити реальні проблеми економічного розвитку країни.

«Те, що Моді такого ж типу лідер, як Трамп чи Сі Цзіньпін, хай навіть у демократичній державі, умовно кажучи, це теж факт. Моді — лідер сильної руки, тому він може мати не зовсім раціональні уявлення про те, як потрібно реагувати на виклик», — пояснив аналітик.

Нагадаємо, що Трамп підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відреагував на таке рішення.